Pokémon Scarlatto e Violetto, The Pokémon Company ha preso sul serio le critiche

Pokémon Scarlatto e Violetto hanno venduto oltre 23 milioni di unità, di cui 10 nei primi giorni, risultando in un successo strepitoso. Al tempo stesso, però, è stato uno dei giochi più criticati della saga e non solo per i problemi tecnici. L'opinione comunque, però, è che queste critiche servano a poco se nel frattempo il gioco ottiene vendite record e che The Pokémon Company e Game Freak non abbiano intenzione di cambiare metodo di sviluppo visto che i guadagni sono assicurati in ogni caso. Beh, potrebbe non essere così. Secondo Andy Robinson della testata VGC, The Pokémon Company avrebbe preso sul serio le critiche.

Secondo quanto udito dal giornalista, The Pokémon Company starebbe agendo per fare in modo che le future produzioni della serie non soffrano degli stessi problemi.

Il messaggio di Robinson è però molto generico e non è chiaro in che modo The Pokémon Company stia agendo e secondo quale tipo di feedback. È facile credere che la compagnia si metta in azione per evitare i problemi tecnici di giochi futuri, ma una certa fetta di pubblico critica anche alcune scelte di design di Pokémon Scarlatto e Violetto (e dei suoi DLC): anche tali critiche saranno ascoltate?