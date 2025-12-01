Fanxiang S880E, la recensione dell’SSD Gen 4 economico che sorprende per velocità e prezzo

Ne è un esempio l'azienda cinese Fanxiang, che si appoggia a tecnologie consolidate per offrire numeri da top di gamma a un prezzo decisamente più basso . Ma dietro le promesse di velocità da record, la vera domanda è un'altra: può davvero competere con i nomi più affermati, o è solo una soluzione conveniente con qualche compromesso nascosto? Ne parliamo nella nostra recensione del Fanxiang S880E , un SSD NVMe PCIe Gen 4 con dissipatore integrato e un prezzo super accessibile che offre anche piena compatibilità con PS5 .

Il mercato degli SSD è ormai un terreno dove si incrociano prestazioni, marketing aggressivo e prezzi sempre più accessibili. Mentre i grandi marchi continuano a spingere su soluzioni di fascia alta per non far crollare i listini, vari produttori low cost cercano spazio puntando sul rapporto tra costo e velocità.

Il Fanxiang S880 mira a un design essenziale, senza fronzoli, focalizzandosi su un ottimo rapporto tra prezzo e prestazioni : nella confezione, infatti, è incluso anche un dissipatore a basso profilo, un cacciavite e una vite per l'installazione su qualsiasi sistema. La sua compatibilità con la maggior parte dei sistemi M.2 e il posizionamento aggressivo lo rendono una scelta interessante per chi desidera un aggiornamento di prestazioni PCIe 4.0 di prim'ordine a un costo altamente competitivo: il prezzo di vendita è infatti di circa 90 euro, e scende spesso intorno ai 70 .

Il cuore pulsante di questa unità è il controller Maxio MAP1602 (noto anche come MAP1602A), un chip PCIe 4.0 x4 di quarta generazione. Progettato con un'architettura DRAM-less, questo controller utilizza la tecnologia HMB (Host Memory Buffer) per accedere direttamente a una porzione della RAM di sistema, riducendo i costi di produzione senza sacrificare significativamente le prestazioni in scenari reali. Questa configurazione è ottimizzata per un consumo energetico ed un contenimento termico efficienti rispetto ai modelli con DRAM, pur beneficiando di un solido sistema di gestione termica per sostenere i carichi di lavoro più intensi.

Il Fanxiang S880E si posiziona come un'unità ad alte prestazioni che massimizza il potenziale dell'interfaccia PCIe 4.0 x4, oggi lo standard più diffuso e accessibile per il gaming. Pur non raggiungendo le velocità teoriche del Gen5, questa tecnologia garantisce prestazioni eccezionali che superano di gran lunga la maggior parte delle esigenze quotidiane. L'S880E offre così velocità sequenziali teoriche ai vertici della categoria 4.0 : fino a 7.300 MB/s in lettura e fino a 6.600 MB/s in scrittura.

Esperienza d'uso

Abbiamo testato l'unità Fanxiang S880E da 1 TB sulla nostra piattaforma con slot PCIe 5.0 x4. Nei benchmark sintetici questa versione si è comportata molto bene, toccando in lettura sequenziale fino a quasi 7.100 MB/s e in scrittura ha sfiorato i 6.200 MB/s, con le temperature che hanno però raggiunto più volte i 65 gradi con test ripetuti.

Le prestazioni di picco su CrystalDiskMark del Fanxiang S880E da 1 TB

In uso reale, questo si traduce in caricamenti rapidi, trasferimenti di grandi file fluidi e un'esperienza di sistema veloce. Trattandosi di un modello DRAM‑less, in scenari di scrittura prolungata o con la cache SLC esaurita possono emergere rallentamenti e prestazioni inferiori a quelle di picco. La qualità del controllo e del supporto è tra l'altro inferiore rispetto ai brand più noti.

La confezione include tutto quello che serve per installare l'SSD Fanxiang S880E, anche su PS5

Tornando ai test sintetici, l'unità Fanxiang S880E ha mostrato però prestazioni più che discrete anche nel benchmark "storage" di 3DMark, mantenendo un punteggio stabile intorno ai 3.000-3.100 punti, con una latenza media di 58 μs.

Durante lo spostamento di un file di prova da 150 GB, che ha impiegato sui 54 secondi, la velocità media si è attestata sui 2,8 GB/s, valori coerenti con le prestazioni sequenziali elevate dichiarate e comparabili ad altri SSD, anche di fascia alta.

Il Fanxiang S880E viene venduto con tanto di dissipatore

L'SSD si comporta esattamente come un drive di fascia alta anche in termini di caricamento e trasferimento dati dei giochi PS5. È vero, la console lo ha individuato un po' a fatica e sono stati necessari diversi tentativi di installazione, ma una volta riconosciuto tutto è filato liscio, con una velocità rilevata di 6.906 MB/s. Non abbiamo riscontrato differenze percepibili con altri SSD Gen4 più costosi.

Abbiamo poi impiegato solo un minuto e 3 secondi per portare 150 GB dalla memoria M.2 interna al nostro Fanxiang, con il processo inverso che richiede circa 7 minuti.

Il Fanxiang S880E montato su PS5

I tempi di caricamento dei singoli giochi sono quelli a cui siamo abituati. The Last of Us Remastered per PS4 si avvia in 34 secondi e impiega 10 secondi per il caricamento di un file di salvataggio. Returnal richiede sempre 35-40 secondi per entrare in partita (il tempo può variare leggermente in base a dove il gioco vi fa riprendere a giocare); The Last of Us Parte 2 Remastered infine, impiega 13 secondi per l'avvio e 7 per caricare una partita salvata.