Il PlayStation Store lancia le Offerte di fine anno, con migliaia di sconti per PS4 e PS5

È sempre tempo di promozioni sul PlayStation Store: oggi sono iniziate le offerte di fine anno, con migliaia di sconti su giochi e DLC per PS4 e PS5.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   01/12/2025
Logo del PlayStation Store

Il PlayStation Store oggi ha dato il via alle Offerte di fine anno, che, come da tradizione, propone una valanga di giochi, DLC ed edizioni speciali a prezzi scontati per i giocatori PS4 e PS5. Vediamo alcune delle promozioni in evidenza.

Tra i saldi attivi troviamo Gran Turismo 7: l'ultimo capitolo della serie di corse di Polyphony Digital è in offerta a 39,99 euro con uno sconto del 50%, giusto in tempo per l'arrivo del grosso aggiornamento gratuito Spec-3 di questo mese. Stesso prezzo anche per Ghost of Tsushima: Director's Cut, mentre Marvel's Spider-Man Remastered è sceso a 34,79 euro, con uno sconto del 32%.

Altre promozioni in evidenza

Tra le offerte non poteva mancare GTA 5: il gioco viene proposto a 19,79 euro su PS5 e PS5 con uno sconto del 67% o a 9,99 euro per il solo GTA Online in versione PS5. DOOM: The Dark Ages scende ulteriormente di prezzo e ora è disponibile a 39,99 euro, anziché 79,99 euro.

PlayStation Plus, i giochi di dicembre: LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3 e Neon White PlayStation Plus, i giochi di dicembre: LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3 e Neon White

Cala di molto anche il prezzo di Mortal Kombat 1: Definitive Edition, che ora potete aggiungere alla vostra collezione a soli 17,49 euro, con uno sconto del 75%. Segnaliamo anche Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition a 12,74 euro (-85%), Days Gone Remastered a 29,99 euro (-40%), Grounded a 19,99 euro (-50%) e Crash Bandicoot 4 a 23,09 euro (-67%).

Le Offerte di Fine anno del PlayStation Store resteranno attive fino alle 00:59 italiane del 23 dicembre. Trovate il catalogo al completo delle promozioni a questo indirizzo.

#Sconti
