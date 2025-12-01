Il PlayStation Store lancia le Offerte di fine anno, con migliaia di sconti per PS4 e PS5

Il PlayStation Store oggi ha dato il via alle Offerte di fine anno, che, come da tradizione, propone una valanga di giochi, DLC ed edizioni speciali a prezzi scontati per i giocatori PS4 e PS5. Vediamo alcune delle promozioni in evidenza.
Tra i saldi attivi troviamo Gran Turismo 7: l'ultimo capitolo della serie di corse di Polyphony Digital è in offerta a 39,99 euro con uno sconto del 50%, giusto in tempo per l'arrivo del grosso aggiornamento gratuito Spec-3 di questo mese. Stesso prezzo anche per Ghost of Tsushima: Director's Cut, mentre Marvel's Spider-Man Remastered è sceso a 34,79 euro, con uno sconto del 32%.
Altre promozioni in evidenza
Tra le offerte non poteva mancare GTA 5: il gioco viene proposto a 19,79 euro su PS5 e PS5 con uno sconto del 67% o a 9,99 euro per il solo GTA Online in versione PS5. DOOM: The Dark Ages scende ulteriormente di prezzo e ora è disponibile a 39,99 euro, anziché 79,99 euro.
Cala di molto anche il prezzo di Mortal Kombat 1: Definitive Edition, che ora potete aggiungere alla vostra collezione a soli 17,49 euro, con uno sconto del 75%. Segnaliamo anche Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition a 12,74 euro (-85%), Days Gone Remastered a 29,99 euro (-40%), Grounded a 19,99 euro (-50%) e Crash Bandicoot 4 a 23,09 euro (-67%).
Le Offerte di Fine anno del PlayStation Store resteranno attive fino alle 00:59 italiane del 23 dicembre. Trovate il catalogo al completo delle promozioni a questo indirizzo.