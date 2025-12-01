Un trailer presenta le nuove mappe multiplayer di Call of Duty: Black Ops 7

Le nuove mappe multiplayer di Call of Duty: Black Ops 7 in arrivo con la Stagione 1 sono state presentate con un trailer da Activison e Treyarch: parliamo di quattro scenari disponibili subito, più quattro che debutteranno nelle prossime settimane.

Si parte con Utopia, un'arena sei-contro-sei di medie dimensioni ambientata all'interno di una struttura di ricerca un tempo all'avanguardia e ora riconvertita nel cuore operativo del Progetto Synapse, sotto il comando di Alden Dorne.

La mappa alterna interni eleganti e superfici esposte, ed è costruita attorno a una struttura a tre corsie piuttosto libera, pensata per favorire movimenti acrobatici, wall jump e approcci creativi agli scontri, che si risolvono grazie a un mix di precisione e cautela.

Fate ci catapulta invece nei ricordi di David Mason, con una rappresentazione frammentata del complesso nicaraguense di Raul Menendez: il risultato è una mappa sei-contro-sei piccola ma visivamente potentissima, con enormi machete che fendono il cielo, frammenti di realtà sospesi nel vuoto e la geometria stessa del mondo che sembra incrinata.

La struttura a tre corsie è netta, sviluppata su una massa di terra fluttuante dove il centro ospita il Courtyard e la Chiesa funge da punto di passaggio obbligato. Le corsie esterne, invece, presentano pericolosi baratri e portali che collegano istantaneamente punti diversi, con possibilità di attacchi imprevedibili.