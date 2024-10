Sony e Amazon fanno ripartire da zero la serie TV di God of War, dopo l'abbandono dei produttori

Sembra che l'adattamento in serie TV di God of War stia incontrando delle problematiche, con la produzione che dovrebbe ripartire da zero presso Sony e Amazon dopo l'abbandono degli showrunner e produttori responsabili a cui era stato affidato il progetto.

In base a quanto riportato dalla rivista specializzata Deadline, lo showrunner e produttore esecutivo Race Judkins, insieme agli EP Hawk Osby e Mark Fergus, hanno lasciato il progetto in questi giorni, nonostante avessero già completato diverse sceneggiature per la prima stagione della serie TV di God of War.

Non è chiaro come sia andata di preciso la questione, se si sia trattato di un abbandono volontario da parte dei responsabili per divergenze sopravvenute con il management o se sia stato quest'ultimo a imporre un cambio, ma di fatto si dovrà probabilmente ripartire da zero con la produzione.