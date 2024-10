Intel si arrende sull'IA: NVIDIA troppo avanti, Gaudi 3 punta su efficienza e risparmio

Intel sembra aver infine riconosciuto l'insostenibilità di una competizione diretta con NVIDIA sul fronte della potenza di calcolo nel settore dell'intelligenza artificiale. L'azienda ha deciso di cambiare strategia, puntando su un segmento di mercato meno affollato: quello delle soluzioni IA a basso costo e ad alta efficienza energetica.

Secondo un report di CRN, Intel sta quindi promuovendo i suoi nuovi acceleratori Gaudi 3 come una soluzione ideale per le aziende che cercano un buon rapporto qualità-prezzo. Pur non raggiungendo le prestazioni dei chip NVIDIA H100 in termini di potenza bruta, Gaudi 3 si distingue per l'efficienza e il costo inferiore.