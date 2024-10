PlayStation Store, Offerte d'Autunno: i giochi PS4 e PS5 con gli sconti migliori

L'avvincente Star Wars Jedi: Survivor , appena uscito anche su PS4, ha toccato il prezzo più basso di sempre sulla piattaforma digitale Sony; così come il controverso Suicide Squad: Kill the Justice League, disponibile con uno sconto dell'80% che potrebbe invogliarvi a dargli finalmente una possibilità. Ci sono poi l'affascinante Still Wakes the Deep, l'ottima remaster Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition, il folle sparatutto High on Life e altro ancora.

La comparsa di un'improvvisa minaccia per l'intera galassia, tuttavia, spinge il protagonista dell'avventura a cercare di nuovo i propri amici e a riunire la squadra, nell'ambito di una trama appassionante e ricca di personaggi ben caratterizzati , che si sviluppa in un entusiasmante crescendo fino al finale e può contare anche su di un ottimo doppiaggio in italiano.

Sarebbero in ogni caso soldi ben spesi, e se avete letto la nostra recensione di Star Wars Jedi: Survivor dovreste già saperlo. Ambientato cinque anni dopo gli eventi del primo episodio, il gioco ci rimette nei panni di Cal Kestis ma la sua vita è profondamente cambiata: pur essendo diventato più forte ed esperto, il giovane Jedi conduce la sua battaglia con l'Impero in solitaria, essendosi separato dai compagni.

Disponibile da alcune settimane anche in versione PS4 , Star Wars Jedi: Survivor non è mai stato così conveniente su PlayStation Store : grazie alla promozione Offerte d'Autunno, il secondo capitolo della saga sviluppata da Respawn Entertainment può essere vostro a 31,99€ anziché 79,99€ nell'edizione PS5 oppure 34,99€ anziché 49,99€ nell'edizione PS4, con un risparmio rispettivamente del 60% e del 30%.

Avevamo scritto nella recensione di Suicide Squad: Kill the Justice League che il gioco ha dei problemi con la varietà dell'azione e possiamo confermare questo limite, ma parliamo al contempo di un titolo con tanti pregi , fra cui una scrittura brillante per i suoi personaggi e combattimenti che diventano davvero frenetici e spettacolari. Insomma, per 15,99€ anziché 79,99€ si tratta di un acquisto che ancora oggi vi consigliamo di effettuare.

Sì, va bene, lo sappiamo: il nuovo progetto con struttura live service di Rocksteady Studios non è stato un successo , tutt'altro, e molti avevano capito fin dall'inizio che sarebbe stata dura per Suicide Squad: Kill the Justice League puntare a risultati in qualche modo simili a quelli della trilogia di Batman: Arkham , pur condividendo il medesimo universo narrativo.

Coinvolti in una storia che deve molto al classico Dead Space ma si ispira al cult "La Cosa" per il design delle creature, dovremo trovare a tutti i costi un modo per fuggire da quest'incubo. Ebbene, il gioco è in offerta a 23,44€ anziché 34,99€, con uno sconto pari al 33% che lo porta al prezzo più basso finora su PlayStation Store. Avete letto la nostra recensione di Still Wakes the Deep ?

A proposito di scrittura, Still Wakes the Deep si presenta come un'avventura a base narrativa, un cosiddetto "walking simulator", che può contare su di un'ambientazione certamente interessante e suggestiva : una piattaforma petrolifera che opera nel Mare del Nord e le cui trivelle hanno perforato qualcosa che nessuno avrebbe dovuto sfiorare, risvegliando un'energia oscura che ben presto prende il controllo di gran parte dell'equipaggio.

Beyond Good and Evil - 20th Anniversary Edition

Mentre non si sa bene come stia procedendo lo sviluppo del prequel, Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition ci ricorda i motivi per cui tanti appassionati attendono da tempo che la saga Ubisoft continui in qualche modo. Parliamo infatti di una brillante remaster, capace di riportarci indietro nel tempo per raccontare nuovamente la storia di Jade e del mondo che è determinata a liberare.

Jade e i suoi compagni di avventura in Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition

Disponibile in promozione a 15,99€ anziché 19,99€, per un risparmio del 20%, il gioco riesce a essere ancora attuale grazie non solo a un'accurata opera di rimasterizzazione tecnica ma anche ad alcune migliorie apportate al gameplay per smussare qualcuno degli spigoli originali: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition.