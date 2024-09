Star Wars Jedi: Survivor è disponibile da oggi su PS4 e Xbox One

Si tratta di una versione del tutto corrispondente alla precedente per quanto riguarda i contenuti di base e le caratteristiche del gameplay, ma adattata al meglio per funzionare sugli hardware in questione.

Considerando il livello tecnico del gioco in questione, la conversione sulle piattaforme di generazione precedente non era affatto scontata, fino a un po' di tempo fa, invece Respawn è riuscita a sorpresa nell'impresa di portare il titolo in questione anche su PS4 e Xbox One, con lancio fissato per oggi, 17 settembre 2024.

Un'esperienza ottimizzata per le console della scorsa generazione

Le edizioni per PlayStation 4 e Xbox One di Star Wars Jedi: Survivor sono state ottimizzate per l'hardware delle console della precedente generazione, spiegano gli sviluppatori, permettendo ad ancora più giocatori in tutto il mondo di vivere l'epica avventura galattica ambientata nell'amata galassia di Star Wars.

Entrambe le edizioni sono disponibili al prezzo di 49,99 €.

In Star Wars Jedi: Survivor, sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order, il protagonista del precedente Star Wars Jedi: Fallen Order, Cal Kestis, fa il suo ritorno come Cavaliere Jedi più forte ed esperto. Per sfuggire alla lunga ombra dell'Impero e a una misteriosa minaccia proveniente dal lontano passato della galassia, Cal dovrà ritrovare vecchi amici e unirsi a nuovi alleati.

Si tratta di un gioco d'azione in terza persona in cui abilità, opzioni di movimento e stili di combattimento completamente nuovi caratterizzano un'avventura originale nel mondo di Star Wars, che ha ottenuto ottimi consensi da parte di critica e pubblico, come emerge anche dalla nostra recensione di Star Wars Jedi: Survivor.