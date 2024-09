I bagarini stanno già cercando di vendere a prezzi alti il lettore ottico per PS5 Pro

In Italia il prodotto non è disponibile su PS Direct né su Amazon e su eBay stanno spuntando bagarini che cercano di proporlo fino a 240 euro, ma in generale ci sono pochissime inserzioni. Pare che nemmeno i bagarini abbiano ottenuto le proprie unità.

I bagarini stanno cercando di sfruttare una potenziale carenza di scorte del lettore ottico per PS5, in previsione chiaramente dell'arrivo di PlayStation 5 Pro (che ricordiamo è solo digital nel modello in vendita a 800€).

Le scorte del lettore ottico non scarseggiano negli USA, in relatà

Non siamo certo stupiti dal fatto che qualcuno stia cercando di fare bagarinaggio su un prodotto tecnologico. È successo con PS5 al lancio, ad esempio. Il problema in questo caso è che stanno facendo affidamento su una carenza di scorte che potrebbe non essere reale, negli USA.

Un esempio di un lettore ottico per PS5 venduto su eBay

Sebbene in modo irregolare, il lettore ottico per PS5 è in vendita negli USA presso varie catene. Presso il sito PlayStation Direct non è attualmente disponibile, ma presso Target e Walmart è tornato in vendita dopo alcuni giorni di non disponibilità. In breve, nel peggiore dei casi basterà attendere un poco per vedere tornare in vendita il dispositivo presso il proprio rivenditore preferito.

Vedremo come andranno le cose in Italia. Guardando però al futuro, si parla già della prossima generazione e qualcuno ha il dubbio che PS6 rischia di non impressionare a causa dei passi in avanti tecnologici di PS5 Pro.