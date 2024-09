Astro Bot si aggiorna su PS5 ma Team Asobi non dice cosa è cambiato: vediamo dimensioni e report degli utenti

Astro Bot si è infatti aggiornato su PlayStation 5 quest'oggi - 17 settembre - il che ha portato il gioco alla versione 1.004 . Il peso è in realtà minimo, visto che parliamo di 382,5 MB . Come sempre, vi basterà avviare la console e se avete il gioco installato in automatico l'aggiornamento verrà messo in coda.

Astro Bot è un ottimo gioco, questo l'abbiamo capito oramai, ma è anche un giochi realizzato in modo ottico, con un numero di problemi tecnici praticamente inesistente, soprattutto a un occhio non attentissimo. Ciò detto, pare che Team Asobi abbia sentito la necessità di perfezionare ancora l'opera.

La patch di Astro Bot non ha dettagli ufficiali

Precisiamo che non si tratta del primo aggiornamento al gioco, visto che la scorsa settimana Astro Bot è stato portato alla versione 1.003. Il problema è che non ci sono patch note ufficiali a riguardo quindi non abbiamo assolutamente idea di cosa sia stato corretto.

L'ipotesi è che le modifiche siano talmente minime o dedicate a problemi talmente rari che la compagnia non senta nemmeno il bisogno di dare spiegazioni. Forse nei prossimi giorni Team Asobi batterà un colpo a riguardo, ma per ora non abbiamo informazioni ufficiali.

Possiamo però basarci sui report degli utenti e sappiamo che in rete sono stati citati crash ed errori visivi. Si tratta però di problemi rari e non abbastanza comuni da essere noti a tutti. Forse gli autori di Astro Bot stanno dando gli ultimi colpi alla botte per sistemare il gioco. Vi erano anche segnalazioni riguardo a un problema con i dati di salvataggio, ma sembra essere stato risolto con l'aggiornamento precedente.

In attesa di novità ufficiali, vi lasciamo alla nostra recensione di Astro Bot.