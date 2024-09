Fallout 76 riceve nuove missioni Milepost Zero con l'aggiornamento di oggi, presentato in trailer

Bethesda ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Fallout 76 oggi, 17 settembre, che aggiunge nuove missioni ed elementi di giochi all'update Milepost Zero già disponibile nel mondo del MMORPG post-apocalittico, con diversi contenuti inediti visibili anche nel trailer di lancio riportato qui sotto.

In particolare, l'elemento principale di questo update è A Bump in the Road, una nuova missione aggiunta gratuitamente a Milepost Zero che ci porta in un'interessante avventura nella regione di Shenandoah, all'interno della zona contaminata dell'Appalachia.

In quest'area ci troveremo a dover portare a termine vari obiettivi, esplorando nuove zone e affrontando numerose minacce, tra predoni, mutanti e creature varie che si celano nello scenario.