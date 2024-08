Fallout 76: Milepost Zero introduce le carovane

C'è chi le odia e chi le ama. Le missioni di scorta, quelle in cui il giocatore deve proteggere un personaggio non giocante da pericoli e insidie, non sempre sono particolarmente bene accette. Ma lascereste mai che un dolce Bramino da soma venga fatto a pezzi dalle mostruosità che si nascondono nei boschi del Parco Nazionale dello Shenandoah? L' aggiornamento Milepost Zero di Fallout 76 introdurrà le missioni di scorta delle carovane e tutto quello che ruota attorno a questa nuova attività. L'uscita ufficiale è prevista per settembre 2024 ma attualmente il contenuto può essere testato sui server pubblici. Per questo motivo, per darci qualche informazione più specifica, abbiamo intervistato Jonathan Rush , direttore creativo di Fallout 76.

C'è però tutto un microcosmo nascosto dietro le carovane, fatto di nuovi personaggi con cui parlare, il potenziamento stesso degli avamposti mediante i rifornimenti, una valuta di gioco che funziona solo per questo nuovo contenuto, e la cura dei Bramini. Per il momento non si possono mungere, strigliare o coccolare in nessun mondo, ma è possibile assegnare nomi scegliendo diverse parole da un database: "Mr. Moo è stato uno dei primi usciti quando abbiamo testato il sistema!" dice Rush. I rifornimenti sono invece le provviste, e la valuta, che si guadagnano alla fine di una missione di scorta conclusa con successo ; nel caso in cui muoia il giocatore o il Bramino i rifornimenti vanno persi. Con questi si possono potenziare gli avamposti assumendo più personale, più bestie da soma oltre a personalizzare esteticamente le ambientazioni, come le case di Skyrim.

La parte principale dell'esperienza è ovviamente dedicata alle missioni di scorta, che ci dice Rush non saranno lunghissime, anzi. " La Skyline Drive è suddivisa in settori e la strada da percorrere non sarà mai troppo lunga; anche perché i nemici possono essere aggressivi e non volevamo creare un'esperienza frustrante".

"Le carovane sono sempre state un elemento molto importante nell'universo di Fallout" dice Rush, "ogni zona ha la sua fazione dedicata e ognuno gestisce il business a modo suo". In Fallout 76 a gestire il tutto è la Blue Ridge Caravan Company , che organizza le rotte delle carovane all'interno di un vasto circuito conosciuto come Skyline Drive, inserito nella nuova zona della mappa aggiunta con l'omonima espansione. "Volevamo sfruttare al massimo lo spazio creato, accompagnando i giocatori all'interno di zone bucoliche e minacciose, ma tenendoli sempre all'erta con un obiettivo".

Un appunto importante che fa Rush sul piano tecnico è che gli avamposti sono istanziati con i progressi del giocatore . Questo perché in base al potenziamento dei singoli checkpoint della Skyline Drive è possibile avere accesso a potenziamenti e occasioni speciali, come un venditore di passaggio con merce rara tra gli articoli offerti.

Da questo punto di vista, prosegue lo sviluppatore " volevamo che le missioni di scorta fossero leggere e divertenti come gli eventi pubblici, di facile ingaggio e versatili . Si può decidere di dedicarsi solo a quello e ripetere quante volte si vuole o portare a termine una missione sola come intermezzo tra altre attività, magari mentre siete online e state aspettando un vostro amico".

Come detto, le missioni di scorta sono pensate per avere un buon livello di sfida senza essere però frustranti: il Bramino sotto la nostra responsabilità può guadagnare la vita persa e può essere scudisciato per fargli aumentare il passo (ma noi abbiamo detto a Rush che mai potremo frustare il nostro bovino bicefalo!).

Data la suddivisione della rotta in diverse sezioni, quando il giocatore raggiunge un avamposto e inizia una missione di scorta, se ne attivano tre in modo casuale , dando vita a diversi eventi contemporaneamente. Si può iniziare la missione anche semplicemente avvicinandosi a un Bramino sotto attacco, sia da soli che in compagnia di un gruppo di amici in multigiocatore.

Un’espansione che può essere espansa

Avendo partecipato all'evento tenutosi negli studi londinesi di Bethesda il mese scorso, e avendo toccato con mano il DLC Skyline Valley, abbiamo chiesto a Rush com'è stato accolto il contenuto dalla community. "I feedback ricevuti dai giocatori sono stati numerosi e per lo più di natura positiva. Riguardo al filone narrativo, è chiaro che Hugo è diventato uno dei personaggi preferiti di Fallout 76 (e non possiamo negarlo visto il suo carisma, ndr). La nuova area della mappa poi, con i suoi paesaggi, ha stimolato un trasloco di massa dei C.A.M.P. dei giocatori, per godersi le bellezze della valle dello Shenandoah.

I feedback della community su Skyline Valley sono decisamente positivi

Ovviamente, nel momento in cui abbiamo parlato con Rush del sistema che permette di assegnare il nome ai nostri Bramini, ci siamo fatti un po' prendere la mano con le suggestioni. Del resto, se state giocando un MMORPG e avete una stalla con delle mucche, vorrete mica non poterle accarezzare, mungere o strigliare? "La cosa bella di Milepost Zero è che è un'espansione che può essere ancora ingrandita, se ha senso. C'è tutta la parte di cura delle creature, personalizzazione estetica o gestione di statistiche come resistenza e velocità; missioni secondarie e approfondimento dei personaggi, per non parlare del sistema di monta". E qui le nostre orecchie si sono tese ancor di più. "Non sarebbe bello poter direttamente cavalcare il proprio Bramino? O aggiungere un carretto per le provviste!"

Milepost Zero è un contenuto che può essere ancora espanso

"Questo credo sia il bello di Fallout 76, offrire un'esperienza in linea con l'universo del franchise, ma diverso dai titoli canonici. Nessuno vieta al giocatore di buttarsi nelle Wasteland e affrontare le missioni principali narrative, ma c'è molto altro. Si può tornare al proprio accampamento, personalizzarlo, coltivare il proprio orto, unirsi ad altri giocatori. Magari un giorno anche accudire il proprio Bramino." Del resto, molte delle scelte intraprese per Fallout 76 sono state fatte ascoltando la community: noi i nostri suggerimenti li abbiamo dati, quando Milepost Zero sarà disponibile toccherà a voi!