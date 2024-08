Elden Ring è primo nella classifica USA di giugno, ma nella top 5 ci sono due sorprese

La classifica USA di giugno vede Elden Ring in prima posizione: le vendite dello straordinario soulslike di FromSoftware sono state rilanciate dall'arrivo dell'espansione Shadow of the Erdtree, ma non sono mancate alcune sorprese nella top 5, come si può vedere di seguito.

Elden Ring Call of Duty: Modern Warfare 3 Kingdom Hearts: Integrum Masterpiece Shin Megami Tensei V: Vengeance Hogwarts Legacy Minecraft MLB: The Show 24 Luigi's Mansion 2 HD EA Sports FC 24 Sea of Thieves

In terza posizione troviamo infatti Kingdom Hearts: Integrum Masterpiece, la raccolta che include tutti gli episodi della serie Square Enix e che ha fatto il proprio debutto su Steam proprio nel mese di giugno, per la gioia degli utenti della piattaforma digitale Valve.

Al quarto posto, sempre come new entry, c'è invece Shin Megami Tensei V: Vengeance, che riesce a tenersi alle spalle due successi clamorosi come Hogwarts Legacy e Minecraft, rispettivamente quinto e sesto, mentre Luigi's Mansion 2 HD ha esordito in ottava posizione.