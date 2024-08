EA Sports FC 25 presenta le novità della Clubhouse con video e dettagli

Il menu dei Club è stato completamente ridisegnato , così da offrire una navigazione molto più semplice e immediata, complice anche la funzionalità Quick Switcher che permette di passare rapidamente dalle personalizzazioni del Club alla gestione dello stesso, per poi lanciarsi in una lobby per affrontare un match.

L'introduzione della Clubhouse segna un aggiornamento significativo del modo in cui i giocatori possono interagire tra loro nei Club. Entrare nei Club sarà come accedere a uno spogliatoio insieme ai propri compagni, con tutto ciò che ne consegue sul piano della socializzazione e della preparazione agli eventi.

Il nuovo approfondimento pubblicato da Electronic Arts presenta in video le novità della Clubhouse di EA Sports FC 25 , uno spazio sociale personalizzato che consentirà di collegare giocatori e club all'interno di un ambiente moderno e articolato, pensato per offrire un accesso più rapido alle varie funzionalità.

Il video e gli altri dettagli

La modalità Rush di EA Sports FC 25 sarà disponibile anche per i Club, con entusiasmanti partite quattro-contro-quattro in cui i portieri vengono controllati dalla CPU, con la possibilità di cimentarsi con sfide in solitaria oppure in multiplayer, guadagnare ricompense e scalare le classifiche.

Clubs Rush è stata pensata per essere accessibile e divertente per tutti, con elementi di strategia molto particolari per coloro che vogliono immergersi in profondità in questa esperienza. Se cercate una partita da soli, il gioco vi accoppierà con altri giocatori, assicurandosi di non escludervi mai dall'azione.

Per coloro che invece amano fare squadra con gli amici, EA Connect permetterà di mandare inviti in modo semplice. Clubs Rush cercherà sempre di formare una squadra completa di quattro giocatori prima di dare inizio a una partita, ma nel caso in cui non sia possibile almeno due giocatori umani potranno procedere insieme a due compagni controllati dalla CPU.

Quanto alle altre novità, EA Sports FC 25 introdurrà le strutture per club: un nuovo modo per far crescere il proprio team sviluppando risorse accessibili a tutti i membri. Ogni struttura, dall'assunzione di uno staff tecnico alla costruzione di una palestra, andrà a influenzare lo stile di gioco e lo sviluppo dell'intero club.

Le strutture potranno essere potenziate fino a tre stelle: ognuna di esse migliorerà due attributi di tutti i giocatori e, al livello massimo, potrà conferire stili di gioco aggiuntivi. Il budget per le strutture crescerà con la reputazione del club, permettendo investimenti proporzionati ai successi ottenuti. I manager potranno attivare e disattivare le strutture a loro piacimento, adattando la squadra alle diverse sfide.

Il gioco vedrà l'arrivo anche di nuove opzioni tattiche, come la possibilità di impostare fino a cinque strategie differenti e una migliore comunicazione tra i giocatori. Inoltre tornerà la retrocessione, con un nuovo sistema di possibilità per mitigare il rischio di retrocessione immediata.

Avete letto il nostro provato di EA Sports FC 25?