ASUS Zenfone 11 Ultra da 12+256 GB è al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Tramite Amazon Italia è possibile sfruttare una offerta per un ASUS Zenfone 11 Ultra da 12+256 GB. Lo smartphone è ora in sconto del 20% rispetto al prezzo consigliato. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 999,99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.