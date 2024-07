EA Sports FC 25 presenta le novità della modalità 5v5 Rush con video e dettagli

Come annunciato nei giorni scorsi, EA Sports FC 25 ha presentato le novità della modalità 5v5 Rush con un nuovo video di approfondimento e tanti dettagli che danno un'idea piuttosto precisa delle sfaccettature e delle potenzialità di questi contenuti.

Nella modalità Rush, ogni squadra è composta da quattro giocatori esterni controllati dall'utente e da un portiere controllato dalla CPU: se un giocatore si disconnette, il sistema lo sostituisce per continuare la partita.

Il capitano può ancora eseguire azioni come il movimento del portiere, ma per il resto i portieri sono controllati dall'IA. Nelle partite online, i portieri di entrambe le squadre sono identici per garantire un gioco equo. In Kick-Off Rush e Manager Career Rush, i giocatori hanno il pieno controllo dell'intera squadra.

Ogni partita in modalità Rush inizia con un lancio casuale del pallone, aggiungendo un elemento di sorpresa. Rush incoraggia il posizionamento flessibile e il cambio di ruolo, enfatizzando la strategia e il lavoro di squadra.

I giocatori si ripresentano nelle loro ultime posizioni dopo l'interruzione del gioco. Questo approccio promuove la coordinazione e garantisce che tutti possano contribuire in vari ruoli nel corso della partita.