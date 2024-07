Harry Potter: Campioni di Quidditch si presenta con un trailer del gameplay in italiano

Come viene spiegato nel video, Harry Potter: Campioni di Quidditch includerà una modalità carriera a base single player in cui potremo competere per la Coppa del Mondo partecipando a match che si terranno all'interno di arene man mano più ampie e importanti.

Warner Bros. ha pubblicato un nuovo trailer del gameplay di Harry Potter: Campioni di Quidditch , che descrive in italiano le caratteristiche e i contenuti del tie-in che si focalizza sulla disciplina sportiva per eccellenza del Wizarding World: il Quidditch, appunto.

Si aprono le prenotazioni

In arrivo il 3 settembre su PC, PlayStation e Xbox, Harry Potter: Campioni di Quidditch approderà anche su Nintendo Switch in autunno e punta a catturare l'attenzione dei tantissimi fan delle opere di J.K. Rowling: gli stessi che hanno contribuito a fare di Hogwarts Legacy il gioco più venduto del 2023 negli USA.

Il potenziale sembra esserci tutto, il resto lo scopriremo come detto a partire dal 3 settembre, in due possibili versioni rivelate dall'apertura delle prenotazioni: la standard edition da 29,99€, che peraltro sarà disponibile dal day one nel catalogo di PlayStation Plus, e la Deluxe Edtion da 39,99€, che arriverà anche in formato fisico nei negozi dall'8 novembre.

La Deluxe Edition includerà il gioco base, gli House Pack relativi a ogni casa di Hogwarts (ognuna con diversi oggetti extra) e 2.000 monete d'oro spendibili in-game.