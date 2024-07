WWE 2K24 in versione base e Deluxe in sconto su Amazon Italia

Le offerte di Amazon Italia ci propongono una promozione per una copia di WWE 2K24 (Deluxe Edition) per PS5. Anche la versione base è in offerta. Nel primo caso lo sconto è del 35%, nel secondo caso lo sconto è del 43%. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. In entrambi i casi si tratta del prezzo più basso di sempre per il videogioco. La versione Deluxe è venduta e spedita da Amazon, la versione base è venduta e spedita da Prezzo Bomba, un rivenditore noto con molte recensioni positive.