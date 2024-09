Il film di The Sims esiste davvero, annunciato in via ufficiale da Amazon MGM Studios ed EA

"Siamo davvero entusiasti di annunciare che, in collaborazione con Amazon MGM Studios , il nostro team sta lavorando a un film basato su The Sims", si legge nella comunicazione di EA, "Kate Herron sarà alla regia, nonché alla sceneggiatura insieme a Briony Redman".

Di fatto, vengono confermate le voci di corridoio emerse nei mesi scorsi , che sembravano già alquanto convincenti: nel comunicato di oggi, EA ha riferito che il film di The Sims è in lavorazione, anche se maggiori informazioni verranno diffuse solo in un secondo momento, all'interno delle celebrazioni per il 25° anniversario della serie.

Tra le varie notizie emerse oggi su The Sims c'è anche la conferma ufficiale dell'esistenza del film dedicato alla serie, prodotto da EA in collaborazione con Amazon MGM Studios e dalla casa di produzione LuckyChap di Margot Robbie.

Un film profondamente radicato nei videogiochi

Confermati anche i produttori, tra i quali lo studio fondato da Margot Robbie, LuckyChap, e Vertigo Entertainment, insieme al team di The Sims, con Herron e Redman come produttrici esecutive.

I fondatori di Lucky Chap

"È ancora troppo presto per dirvi di più sul film, ma continuate a seguirci per gli aggiornamenti in occasione del nostro 25° compleanno l'anno prossimo".

Per il momento, da un'intervista pubblicata da Variety veniamo a sapere che il film sarà molto "radicato nell'universo di The Sims", in grado di rappresentare una "esperienza autentica" legata alla serie in questione, attraverso una produzione di alto profilo, che conterrà però anche "molto lore" tratto dai videogiochi.