The Sims: il film è in produzione presso lo studio di Margot Robbie ed EA

Secondo quanto riferito da The Hollywood Reporter, sembra che ci sia un film di The Sims in produzione, con i lavori affidati a LuckyChap, lo studio di Margot Robbie , e sostenuti anche da Electronic Arts .

Un adattamento molto interessante

Margot Robbie con Tom Ackerly e Josey McNamara

In base a quanto riferito dalla rivista, sembra che la sceneggiatura sia ad per della Herron e di Briony Redman, con la prima che dovrebbe occuparsi anche della regia del film, mentre non ci sono informazioni per quanto riguarda il cast, per il momento.

Iniziata nel 2000, la serie The Sims rappresenta uno dei franchise di maggior successo a diffusione sul mercato videoludico ma non ha ancora avuto un adattamento in altre forme di intrattenimento, sebbene abbia dato origine a numerose produzioni più o meno amatoriali di video costruiti con l'engine dei giochi.

Data la sua natura di simulazione molto sfaccettata, è difficile trovare una storia univoca che possa raccontare la serie, ma si tratterà probabilmente di costruire una sceneggiatura originale per mettere in scena le vicende di vari personaggi nel mondo simulato, considerando che i rapporti interpersonali sono una parte importante dell'esperienza di gioco.

Sul fronte videoludico, siamo in attesa di vedere The Sims 5, o come si chiamerà il nuovo capitolo, che promette di essere una vera evoluzione generazionale rispetto ai precedenti, probabilmente free-to-play e forse destinato a coesistere con The Sims 4.