PS Plus Extra: vediamo gli 11 giochi che saranno rimossi ad aprile

Ricordiamo che una volta rimossi da PS Plus Extra , i giochi non possono più essere avviati anche se li avete ancora installati sulla vostra console.

Dopo aver aggiunto nuovi giochi su PS Plus Extra e Premium , Sony ha finalmente svelato quali sono i giochi che non saranno più disponibili sul servizio a partire dal 16 aprile . La lista è composta come segue:

A cosa dare priorità su PS Plus Extra

Ghostbusters: The Video Game Remastered

Se volete sfruttare il servizio al massimo e giocare a qualcosa che sta per essere rimosso, il nostro suggerimento e di non buttarvi sui picchiaduro presenti in lista, né sui giochi di pesca come Reel Fishing e Bassmaster che potrebbero richiedere troppo tempo.

Se vi state incuriosendo al film di Ghostbuster in arrivo, potrebbe essere una buona occasione sfruttare PS Plus Extra per giocare alla versione remastered del videogioco. Non dovrebbe durare molto più di una decina di ore, anche considerando tutte le componenti secondarie, quindi dovreste farcela prima della rimozione.

Diteci, vi è un gioco specifico che volete provare prima che venga eliminato?