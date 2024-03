PlayStation Plus Extra e Premium, ecco i giochi PS4 e PS5 di marzo

Il catalogo riservato agli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium vede l'arrivo a marzo di giochi per PS4 e PS5 come Marvel's Midnight Suns e Resident Evil 3.

Quali sono i giochi PS4 e PS5 disponibili nel mese di marzo per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium? Da Marvel's Midnight Suns a Resident Evil 3, da NBA 2K24 a LEGO DC Super-Villains, da Dragon Ball Z: Kakarot a Blood Bowl 3, anche stavolta la selezione appare ampia e variegata. È però piaciuta ai lettori di Multiplayer.it? E qual è il gioco più apprezzato? Stando al nostro immancabile sondaggio, si tratta del remake di Resident Evil 3 con il 34% delle preferenze, seguito da Marvel's Midnight Suns con il 28% e da Dragon Ball Z: Kakarot con il 20%.

Marvel's Midnight Suns Ghost Rider e Iron Man in azione in Marvel's Midnight Suns Sviluppato da Firaxis, il team autore del celebre XCOM, Marvel's Midnight Suns è uno strategico a turni capace di unire un gameplay di grande spessore a un cast di personaggi che non mancherà di entusiasmare i fan dei supereroi Marvel. La storia ruota infatti attorno al risveglio della malvagia Lilith dopo un sonno durato secoli e alla sua volontà di trasformare il mondo in un luogo più simile a casa sua: l'inferno. Per evitare che ciò accada viene riunito un gruppo di eroi con una certa affinità alla magia e all'esoterismo, ma non solo: a gente come Doctor Strange, Blade, Ghost Rider e Scarlet Witch si aggiungono i vari Spider-Man, Iron Man, Captain America e Wolverine, magari non propriamente avvezzi a questo genere di situazioni ma determinati anche loro a sconfiggere le forze del male. Come abbiamo scritto nella recensione di Marvel's Midnight Suns, il risultato di questi sforzi produce una campagna single player particolarmente corposa e duratura, forse a tratti un po' ripetitiva ma capace di contare su di un sistema di combattimento davvero solido e spettacolare, che dà continuamente vita a sequenze di grande impatto visivo.

NBA 2K24 Uno scontro classico in NBA 2K24 Disponibile nel catalogo PlayStation Plus Extra e Premium con la lussuosa Kobe Bryant Edition, NBA 2K24 è l'ultima edizione del simulatore di pallacanestro firmato Visual Concepts, che quest'anno può vantare importanti novità come la tecnologia ProPLAY per la digitalizzazione delle partite ufficiali e un set di modalità piuttosto completo, sebbene l'ombra delle microtransazioni aleggi su ogni singolo contenuto. Se avete letto la nostra recensione di NBA 2K24, saprete infatti che 2K Games sta spingendo forse in maniera eccessiva sul piano della monetizzazione, mettendo in campo meccaniche fastidiosamente invasive che, per fortuna, appannano solo in maniera marginale la qualità di un'esperienza che nel concreto si rivela eccellente e variegata.

Resident Evil 3 Jill Valentine si prepara ad affrontare gli zombie in Resident Evil 3 Il remake di Resident Evil 3 può contare su una delle sequenze iniziali più coinvolgenti e spettacolari degli ultimi anni, con la protagonista Jill Valentine che si ritrova improvvisamente braccata dall'inarrestabile Nemesis mentre la città di Raccoon City viene invasa dagli zombie, nell'ambito di eventi che si svolgono parallelamente a quelli di Resident Evil 2. Certo, in questo caso gli sviluppatori Capcom non sono stati in grado di offrire soluzioni ugualmente convincenti, specie sul piano della struttura visto che la campagna si completa un po' troppo in fretta e alcuni scenari presenti nella versione originale sono stati tagliati, come scritto nella recensione di Resident Evil 3. Tuttavia il gioco rimane un'esperienza da provare, ancora meglio laddove si possa farlo senza costi aggiuntivi.

LEGO DC Super-Villains I protagonisti di LEGO DC Super-Villains L'ultimo gioco LEGO dedicato all'universo DC, LEGO DC Super-Villains prova a guardare le cose da un'angolazione diversa, quella appunto dei più celebri super-criminali: da Joker a Lex Luthor, da Harley Quinn all'Enigmista, dal Pinguino a Due Facce, potremo contare su di un ampissimo roster di personaggi e sfruttare le loro peculiari abilità per... salvare il mondo? Quando infatti gli eroi della Justice League vengono imprigionati dalle loro controparti del Sindacato della Giustizia, provenienti da un'altra dimensione, viene a crearsi uno squilibrio che le nemesi dei vari Batman, Superman, Wonder Woman, Flash e Lanterna Verde sentono il dovere di correggere: abbiamo parlato di questi inaspettati risvolti nella recensione di LEGO DC Super-Villains.

Dragon Ball Z: Kakarot Goku e i suoi amici in Dragon Ball Z: Kakarot Un'aggiunta doverosa al catalogo PlayStation Plus Extra e Premium, vista la tragica scomparsa di Akira Toriyama, Dragon Ball Z: Kakarot fa il proprio debutto nella versione PS5, che ancora mancava all'appello, consegnandoci dunque un'avventura visivamente più dettagliata e d'impatto, con due differenti modalità grafiche e tempi di caricamento sostanzialmente ridotti. Se avete letto la nostra recensione di Dragon Ball Z: Kakarot, sapete già che l'action RPG di CyberConnect2 ripercorre in maniera entusiasmante l'intera saga di Dragon Ball Z, mettendo in scena combattimenti assolutamente spettacolari, che risultano fedeli a quelli visti nell'anime, nonché un open world che porta finalmente in vita gli scenari finora soltanto immaginati dai tantissimi fan della serie.