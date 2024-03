Silent Hill 2, l'uscita del remake è vicina? La pagina Steam è stata modificata

Stando alle dichiarazioni fornite finora dagli sviluppatori, l'idea è che il progetto sia stato ormai completato e rifinito , e che dunque Konami stia prendendo delle decisioni in merito a quando pubblicarlo.

Nei giorni scorsi Silent Hill 2 è stato classificato in Corea , dunque i movimenti registrati da SteamDB non farebbero che fornire ulteriori indizi sul possibile lancio imminente, che come sappiamo avverrà in contemporanea su PC e PS5 .

L' uscita del remake di Silent Hill 2 potrebbe essere ormai vicina, stando a una serie di modifiche registrate sulla pagina Steam del gioco sviluppato da Bloober Team, fra cui le informazioni relative agli obiettivi in varie lingue.

Tante perplessità

Il protagonista di Silent Hill 2 prende a mazzate un nemico

Purtroppo i materiali mostrati finora non hanno generato grande entusiasmo attorno al pur atteso remake di Silent Hill 2, con in particolare l'ultimo trailer che non è piaciuto neppure al capo di Bloober Team.

Resta da capire se il video in questione abbia rappresentato in maniera poco convincente il gioco oppure se ci siano effettivamente dei problemi sul fronte della realizzazione tecnica (animazioni in primis) e del sistema di combattimento: staremo a vedere.