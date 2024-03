Silent Hill 2 classificato in Corea: la data di uscita verrà annunciata presto?

Qualcosa si muove nei meandri di Silent Hill 2, con il remake che ha recentemente ricevuto la sua classificazione ufficiale presso la rating board della Corea del Sud, cosa che fa pensare a un possibile annuncio vicino sulla data d'uscita del gioco.

La classificazione di per sé non fornisce molte informazioni, come al solito, ma conferma quello che tutti ci aspettiamo dal remake di Silent Hill 2, ovvero che sia un titolo rivolto a un pubblico maturo e non adatto ai più giovani per un'ampia serie di motivi.



La pubblicazione nel catalogo della rating board coreana risale al 16 febbraio ma è stata trovata solo adesso, con tanto di "utilizzo da parte dei giovani non consentito" come classificazione in base alle fasce d'età del pubblico.