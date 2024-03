L'esclusività è un punto debole per i giochi blockbuster, dice l'ex-capo di PlayStation USA

Shawn Layden, ex-capo di Sony Worldwide Studios e CEO di PlayStation USA, non ha mai fatto mistero della sua visione critica sul modello di sviluppo dei giochi tripla A attuali ed è tornato a ribadire il concetto anche di recente, riferendo in un'intervista pubblicata da Games Beat che l'esclusività rappresenta un punto debole per i giochi blockbuster attuali, la cui produzione ha costi enormi.

Sono anni che Layden ribadisce la questione dell'insostenibilità dell'industria videoludica attuale per quanto riguarda i costi di produzione dei giochi tripla A, proponendo modelli alternativi o anche raccomandando un certo ridimensionamento per quanto riguarda almeno la quantità di contenuti e la durata di tali giochi, per compensare i costi crescenti.

Nell'intervista in questione ha toccato un altro argomento strettamente connesso: il fatto che lo status di esclusiva può danneggiare economicamente gli sviluppatori, castrando le vendite potenziali a fronte di costi che continuano a levitare.