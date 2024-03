Xbox Game Pass: NBA 2K24 è in arrivo a marzo, annuncio a sorpresa

Microsoft ha annunciato alquanto a sorpresa che anche NBA 2K24 è in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass questo mese, e sarà disponibile molto presto visto che il lancio all'interno del servizio è previsto per l'11 marzo, ovvero lunedì della prossima settimana.

Stranamente, il gioco non era stato menzionato in precedenza e non risulta all'interno dell'annuncio ufficiale sulla prima mandata di giochi in arrivo nel catalogo del Game Pass, dunque l'accordo è stato raggiunto più di recente, o si è definito in questi giorni in termini di tempistiche di lancio.



Si tratta di un'aggiunta di grande rilievo, considerando l'importanza ricoperta dalla simulazione di basket in questione, inoltre appartiene a un publisher come Take Two che, notoriamente, non è particolarmente propenso a inserire i propri titoli sui servizi in abbonamento, dunque la sua uscita ha un certo rilievo.