Honkai: Star Rail, data di uscita dell'update 2.1, nuovi personaggi e regali del primo anniversario

Oggi Hoyoverse ha presentato la versione 2.1 di Honkai: Star Rail e di conseguenza tutte le novità in arrivo tra nuove missioni principali, personaggi giocabili, eventi e altro ancora. Non solo, sono in programma anche numerosi regali in vista del primo anniversario del gioco.

L'update 2.1 è intitolato "Into the Yawning Chasm" e sarà disponibile a partire dal 27 marzo 2024 su tutte le piattaforme. Durante la presentazione, sono stati condivisi come da tradizione tre codici promozionali che permettono di riscattare ben 300 Stellar Jade gratuite per tutti i giocatori.

L'aggiornamento introdurrà delle nuove missioni principali che andranno a continuare l'arco narrativo di Penacony, lo sfarzoso mondo onirico introdotto con la precedente versione. Non mancheranno ovviamente anche nuove aree esplorabili, nemici, materiali per i potenziamenti e personaggi giocabili, per la precisione Acheron, Aventurine e Gallagher, che andranno a popolare i nuovi banner in arrivo.

Verrà aggiunto anche un nuovo mondo per il Simulated Universe, tramite il quale sarà possibile ottenere due nuovi Planar Onrnament. Stando ai pochi dettagli condivisi, "Sigonia, the Unclaimded Desolation" è un set offensivo pensato per affrontare battaglie lunghe con molteplici ondate di avversari, mentre "Izumo Gensei and Takama Divine Realm" offre al portatore un buff quando altri personaggi in squadra sono della stessa classe.