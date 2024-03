Commandos: Origins, il nuovo trailer rivela la varietà delle mappe

Commandos: Origins torna a mostrarsi in video, in questo caso con un trailer che presenta la varietà delle mappe disponibili all'interno del gioco, una rivisitazione dell'originale Commandos sviluppata da Claymore Game Studios.

Dalle due alle tre dimensioni

La differenza principale fra i capitoli classici di Commandos e questo nuovo Origins sta chiaramente nel passaggio dalle due alle tre dimensioni per quanto concerne le ambientazioni, pur mantenendo intatto lo stile e le atmosfere che le caratterizzavano ai tempi dell'esordio.

Non solo: il rinnovato gameplay punterà a offrire un certo grado di libertà rispetto al modo di arrivare in fondo a ogni incarico, mentre al single player si affiancheranno modalità per la cooperativa a due giocatori sia in locale che online.