Xbox, gennaio è stato il miglior mese di sempre per ore giocate: è merito proprio di quel gioco

Viene spiegato che "con oltre 3.500 giochi da sviluppatori indipendenti in più di 100 nazioni in attivo sviluppo per Xbox e Windows tramite il programma ID@Xbox, siamo sempre al lavoro per aiutare gli sviluppatori indipendenti a raggiungere più giocatori e aiutare i giocatori a trovare i nuovi migliori indie".

L'informazione arriva da un post sul blog ufficiale di Microsoft, dove viene svelato il grande motivo per cui la compagnia ha ottenuto questo risultato: Palworld . Non crediamo che la cosa stupisca, visto che Palworld ha ottenuto un successo enorme al lancio. Microsoft afferma anche che oltre 10 milioni di giocatori hanno avviato il videogioco su console. Ricordiamo che Parlworld è disponibile su Game Pass.

Xbox ha svelato che il mese di gennaio 2024 è stato il migliore di sempre per la piattaforma in termini di tempo di gioco. Microsoft sta quindi celebrando questa "rapida partenza" nel 2024.

Il successo di Palworld

Palworld ci permette di giocare da soli o in compagnia

A gennaio Microsoft aveva anche annunciato che Palworld aveva ottenuto il miglior lancio di un gioco di terze parti nella storia di Game Pass. Su Steam, inoltre, questo "Pokémon con le pistole" ha superato due milioni di giocatori contemporanei: si tratta solo del secondo gioco nella storia della piattaforma a ottenere questo risultato, dietro solo a PUBG: Battlegrounds.

Infine, Pocket Pair - il team di sviluppo - ha affermato che non è un grande team e vuole continua a fare piccoli giochi: uno di questi è Never Grave: The Witch and The Curse.