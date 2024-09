The Pokémon Company abbatte un altro gioco che copiava dalla saga di Nintendo e ottiene un buon risarcimento

The Pokémon Company ha annunciato il successo nella causa relativa a " Pocket Monster Reissue ", noto anche come Koudaiyaoguai Fuke, un gioco di ruolo a turni per cellulari che include personaggi come Ash Ketchum e Pikachu.

The Pokémon Company ha vinto circa 13 milioni di euro in una causa per copyright contro una società cinese che utilizzava i personaggi dei Pokémon nel suo gioco.

I dettagli della causa legale di The Pokémon Company

La Corte intermedia del popolo di Shenzhen ha riconosciuto la violazione del copyright e ha ordinato a una delle sei società accusate di pagare 107 milioni di yuan cinesi (circa 13,56 milioni di euro) di danni. Tre delle altre sei società sono state condannate a essere corresponsabili, ma hanno presentato ricorso.

Pocket Monster Reissue è stato pubblicato nel 2015 ed è apparso piuttosto popolare, avendo guadagnato circa 40 milioni di euro in un solo anno secondo The Pokémon Company. Come potete vedere nel video qui sopra, l'opera include svariati pokémon e personaggi della saga senza alcuna alterazione. Era ovvio che The Pokémon Company alla fine riuscisse a portare il tutto in tribunale.

Questa situazione potrebbe far tornare in mente quanto accaduto a inizio anno, quando PocketPair ha pubblicato Palworld, il "Pokémon con le pistole", criticato per la presenza di creature con un design che ricorda molto certi Pokémon. Questa però è una situazione molto diversa in quanto si tratta di una pura copia di contenuti di The Pokémon Company. Nel caso di Palworld, una causa legale è poco probabile.