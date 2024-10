YouTube ci riprova con l'abbonamento più economico: metà prezzo, meno pubblicità, ma è di nuovo un test

I dettagli del test

Secondo quanto confermato da YouTube ad Android Authority e The Verge, il test della nuova versione di Premium Lite è iniziato in Australia all'inizio di quest'anno e include una serie di funzionalità ridotte rispetto al piano completo di YouTube Premium. Gli utenti pagano 8,99 AUD al mese per Premium Lite, meno della metà rispetto ai 16,99 AUD necessari per l'abbonamento completo, anche se i costi variano a seconda della piattaforma: su iOS, ad esempio, Premium Lite costa 11,99 AUD contro i 22,99 AUD per la versione completa.

I piani Premium e Premium Lite messi a confronto.

A differenza del Premium Lite originale, che eliminava completamente gli annunci su YouTube e YouTube Kids, questa nuova versione prevede annunci limitati su contenuti musicali e sui Shorts. Inoltre, alcuni annunci non intrusivi potrebbero comparire durante le ricerche e la navigazione. Nonostante la presenza di questi annunci, gli utenti di Premium Lite godranno comunque di una riduzione significativa delle interruzioni pubblicitarie rispetto alla versione gratuita del servizio.

Tuttavia, Premium Lite mantiene alcune restrizioni importanti: non offre l'accesso senza pubblicità a YouTube Music, non permette di scaricare video per la visione offline né consente di riprodurre video in background, caratteristiche che rimangono esclusive dell'abbonamento completo.