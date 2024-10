Quanto tempo passiamo su Netflix? Svelata la media di ore giornaliera degli abbonati

Tra i dati inclusi nel report finanziario relativi al terzo trimestre dell'anno, Netflix ha svelato le ore di utilizzo medie del servizio di streaming da parte degli abbonati. Si parla di una media di 2 ore al giorno, con la compagnia che afferma la piattaforma rappresenta poco meno del 10% del tempo speso complessivamente dai consumatori davanti al TV nei paesi più grandi.

Da questo punto di vista, l'azienda afferma che "c'è una grossa opportunità di crescita per aumentare questa percentuale" tramite l'aggiunta di ancora più serie TV e film di qualità. In tal senso, sarà interessante vedere l'accoglienza di contenuti molto attesi dal pubblico, come i nuovi episodi della serie animata Arcane e di Squid Game, che hanno registrato numeri da record con la messa in onda della prima stagione.