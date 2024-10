Assassin's Creed Mirage ora è disponibile anche su Steam, ed è già in offerta a metà prezzo

Come promesso nei giorni scorsi, Ubisoft ha finalmente pubblicato la versione PC di Assassin's Creed Mirage anche su Steam. Il gioco dunque da ora è disponibile per l'acquisto sullo store di Valve e tra l'altro a un prezzo di lancio davvero invitante, dato che tutte le edizioni sono scontate del 50% per un periodo limitato di tempo.

Di conseguenza, il prezzo della Standard Edition al momento è di solo 24,99 euro contro i 49,99 euro canonici, quello della Deluxe Edition è di 29,99 euro e quello della Master Edition è di 44,99 euro. Se siete interessati, affrettatevi: la promozione sarà valida solo fino al 24 ottobre.