Arriva l'app Windows di ChatGPT, ma non tutti la potranno usare fin da subito

L'applicazione, disponibile in fase di test, è al momento riservata agli abbonati ChatGPT Plus, Enterprise, Team ed Edu.

OpenAI ha iniziato a testare un'applicazione dedicata per ChatGPT su Windows, permettendo agli utenti di accedere direttamente al chatbot IA attraverso un'interfaccia separata. L'app, che è scaricabile in anteprima dal Microsoft Store, è al momento disponibile solo per gli abbonati a pagamento, ma verrà estesa a tutti gli utenti entro la fine dell'anno. Questa mossa segue il lancio della versione per Mac, avvenuta nel giugno di quest'anno.

Funzionalità e accesso rapido L'app ChatGPT per Windows offre una comoda alternativa all'uso del chatbot via browser, consentendo agli utenti di aprire una finestra dedicata che può essere utilizzata in parallelo ad altre applicazioni. Un'importante aggiunta è la scorciatoia Alt + Spazio, che permette di accedere rapidamente all'app in qualsiasi momento. Oltre alle domande testuali, gli utenti possono caricare file e immagini, sfruttando anche l'accesso anticipato al modello OpenAI o1, capace di compiere operazioni di "ragionamento" avanzate. Una schermata di ChatGPT su Windows. Dopo il lancio dell'app per Mac, alcuni sviluppatori avevano scoperto una vulnerabilità di sicurezza, che consentiva la memorizzazione in chiaro delle conversazioni. OpenAI ha prontamente risolto il problema, implementando la crittografia per proteggere i dati salvati localmente. Questa misura mira a garantire una maggiore protezione della privacy degli utenti e a rafforzare la fiducia nell'uso dell'app.