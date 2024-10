Twitch regala Discord Nitro: 3 mesi gratis per chi si abbona!

Twitch e Discord uniscono le forze per offrire una nuova opportunità di provare gratuitamente la versione premium della popolare piattaforma di comunicazione: fino alle 21:00 ora del 31 ottobre 2024, ogni nuovo abbonamento o abbonamento regalo a qualsiasi canale Twitch darà diritto a ricevere tre mesi gratis di Discord Nitro.

Discord Nitro offre una serie di vantaggi esclusivi, tra cui emoticon personalizzate da usare nelle chat per esprime al meglio le emozioni, profili e avatar personalizzati per rendere il profilo unico e originale, streaming in alta qualità fino a 4k/60fps e caricamento di file più grandi, fino a 500 MB. E ancora, offre temi personalizzati per l'app e l'accesso anticipato alle nuove funzioni di Discord.