Nel terzo trimestre Netflix è ancora prima nel mercato del video streaming in Italia, Prime Video la tallona

JustWatch ha appena diramato i dati relativi al mercato italiano delle piattaforme di streaming ad abbonamento (SVOD) relativi al terzo trimestre del 2024, calcolati in base all'attività dei 2,2 milioni di utenti mensili di JustWatch in Italia (includono chi clicca su un'offerta di streaming, chi aggiunge un titolo alla propria watchlist o chi contrassegna un titolo come "visto"). Netflix risulta ancora prima con il 30% del mercato, ma Prime Video la tallona con il suo 28%. Disney+ segue in terza posizione con il 18%. Insomma, il distacco tra la terza posizione e la vetta è del 12%, mentre dalla seconda posizione è del 10%. Non poco.

E nel resto del mondo?

Gli altri attori del mercato italiano sono molto distaccati e hanno fatto segnare tutti dei risultati simili. NowTV è al 6%, mentre Tim Vision, Paramount+ e Infinity sono al 4%. Gli altri servizi sommati contano complessivamente per il 6% del mercato.

Grafico realizzato da JustWatch

Da notare che Prime Video e Disney+ hanno fatto registrare una crescita dell'1% ciascuna, a discapito di Netflix e Paramount+ che hanno fatto registrare un calo dell'1%.

JustWatch sottolinea che anche in Europa e negli Stati Uniti è Netflix a dominare, seguita da Prime Video. In alcuni territori, comunque, il servizio di Amazon riesce addirittura a battere il concorrente: In Francia e nel Regno Unito, come in Italia, Netflix precede Prime Video, ma il distacco ammonta a un solo punto percentuale (27% Netflix contro 26% Prime Video).

Grafico realizzato da JustWatch

Trend inverso in Spagna e Germania dove è Prime Video a precedere Netflix: in Spagna di un solo punto percentuale (24% contro 23% di Netflix) mentre in Germania di ben 2 punti percentuali (30% contro 28% di Netflix). Negli Stati Uniti Prime Video è in testa (22% contro il 21% di Netflix). Disney+ di suo è il terzo incomodo nella maggior parte dei territori, ma non negli Stati Uniti, dove risulta quarta, preceduta da Max di un punto percentuale (13% contro il 12%).