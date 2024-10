Concord sta ricevendo aggiornamenti in background su Steam: si prepara al rilancio come free-to-play?

Nonostante Concord sia stato messo ufficialmente offline da Sony e rimosso dal mercato in quella che viene ricordata come una delle più grandi debacle nella storia del mercato videoludico, sembra che il gioco non sia del tutto morto e che su Steam continui a ricevere degli aggiornamenti in background, che fanno pensare a un possibile rilancio, forse come free-to-play.

Questa è una teoria che è emersa fin da subito, in effetti: considerando che i live service a pagamento hanno maggiori difficoltà a imporsi sul mercato, spesso il passaggio a free-to-play è una soluzione adottata dai publisher per provare a dare nuova linfa vitale ai giochi in crisi, dunque non sarebbe una mossa tanto fuori dalla norma anche per Concord.

La questione emerge da SteamDB, che non è proprio una fonte ufficiale ma poco ci manca: in base a quanto riportato sul sito, nelle ultime settimane il pacchetto Concord è stato modificato più volte, in certi casi a cadenza quotidiana, da parte di vari utenti.