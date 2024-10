Nintendo Switch e The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom dominano le classifiche giapponesi

Nintendo Switch non ne vuole sapere di non avere successo in Giappone, dove domina per l'ennesima settimana, sia a livello software, dove i suoi giochi occupano nove su dieci posizioni della top 10 stilata dalla rivista Famitsu, sia a livello hardware, dove i modelli OLED e Lite fanno enormemente meglio di PS5, con Xbox Series X che è scesa sotto le 100 unità vendute.

Primo nella classifica software è The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, che sta facendo un buon risultato, nonostante Switch sia ormai a fine generazione. Al secondo e al terzo posto troviamo Sword Art Online: Fractured Daydream, rispettivamente per Nintendo Switch e PlayStation 5. L'unica altra novità della classifica è Honey Vibes, che ha debuttato in nona posizione.