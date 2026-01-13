L'ex-Microsoft Larry "Major Nelson" Hryb è stato licenziato da Unity

Si era unito alla compagnia nel giugno 2024 , ma dopo un anno e mezzo il suo percorso è finito.

La dichiarazione di Major Nelson

Ecco il messaggio completo di Hryb: "Poiché molti di voi mi hanno accompagnato nel corso della mia carriera nel mondo del gaming, desidero condividere una notizia personale. Come è accaduto a molti nel settore del gaming recentemente, sono stato coinvolto in un licenziamento da Unity."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Dopo aver lasciato Microsoft, sono entrato a far parte del team di Unity nel 2024. Sono orgoglioso degli obiettivi che il mio team e io abbiamo raggiunto in soli 18 mesi e sono grato ai creator e ai team che ho avuto l'opportunità di supportare. Ora sono entusiasta di esplorare il prossimo capitolo."

"Nelle ultime settimane ho avuto conversazioni stimolanti con aziende sia del settore tech sia di altri settori per discutere possibili partnership. Amo ciò che faccio, ma credo anche che il cambiamento sia necessario. Vi terrò aggiornati su quale sarà il mio prossimo passo."

Major Nelson aveva lasciato il proprio ruolo presso Microsoft, dopo una ventina di anni, nel luglio 2023. Ha preso una pausa dal mondo del lavoro per godersi la famiglia, ma si è poi unito a Unity. Negli ultimi anni però la compagnia è passata attraverso varie difficoltà: già nel 2023, poco prima di Natale, aveva licenziato il 3,8% dei propri dipendenti, con poi un 25% di licenziamenti pochi mesi dopo. Nel febbraio 2025 l'intero Behavior Development Team è stato licenziato.

Ora, anche Major Nelson è stato allontanato dalla compagnia, anche se supponiamo che per lui la cosa non sia gravissima in termini puramente economici e sulla base delle sue dichiarazioni pare aver già preso contatti con varie compagnie.