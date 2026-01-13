Le azioni Nintendo hanno perso il 33% in cinque mesi, si teme un aumento di prezzo?

Le azioni Nintendo hanno perso il 33% in cinque mesi, passando dal valore record di 14.795 yen, segnato lo scorso agosto, alla chiusura odierna di 9.950 yen: numeri anomali, considerando il successo riscosso finora da Nintendo Switch 2.

Sembra tuttavia che proprio la nuova console ibrida sia il motivo principale di questo andamento: gli investitori temono un aumento di prezzo per via dei ben noti rincari delle memorie, e il fatto che il presidente Shuntaro Furukawa non abbia confermato né smentito operazioni del genere ha inevitabilmente destato preoccupazione.

Sembra inoltre che gli azionisti non vedano all'orizzonte esclusive first party di grande spessore, capaci di muovere davvero le vendite, con i vari Mario e Zelda che non hanno ancora visto ufficializzato il proprio debutto su Nintendo Switch 2.

Infine, riporta l'analista Serkan Toto, ci sarebbe perplessità in merito alla mancanza di sconti sulle console in Europa e negli Stati Uniti, ma quest'ultima argomentazione è in effetti debole visto che Nintendo non ha mai adottato approcci simili in passato.