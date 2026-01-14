Le vendite Call of Duty sono scese fino al 60% a causa di giochi come Battlefield 6, per l’ex CEO di Activision

Call of Duty non è il colosso imbattibile descritto dall'FTC?

Kotick ha dichiarato che le performance di Activision Blizzard nell'ultimo anno sono state "ben al di sotto" degli obiettivi a lungo termine, principalmente a causa di un drastico calo delle vendite di Call of Duty rispetto al 2024.

Bobby Kotick

A suo giudizio, questo calo sarebbe dovuto alla competizione sempre più serrata nel mercato degli sparatutto multiplayer, con Battlefield 6 citato come esempio diretto. Kotick ha inoltre affermato che tale situazione contraddice uno dei punti centrali dell'argomentazione dell'FTC contro l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, secondo cui Call of Duty avrebbe consolidato una posizione quasi monopolistica per via della scarsa concorrenza nel genere degli sparatutto in prima persona.

Bobby Kotick è stato alla guida di Activision dal 1991 e ha supervisionato la fusione con Blizzard nel 2008, trasformando la compagnia in uno dei colossi dell'industria videoludica grazie al successo di serie come Call of Duty e World of Warcraft. La sua leadership è però stata segnata anche da controversie legate alla cultura aziendale e alle accuse di molestie interne. Kotick ha lasciato Activision Blizzard alla fine del 2023 (formalmente ha affiancato la direzione fino ad aprile 2024), poco dopo il completamento dell'acquisizione da parte di Microsoft.