Gli zombie di Resident Evil Requiem saranno i più imprevedibili dell’intera serie

Se avete seguito le sequenze di gameplay di Resident Evil Requiem mostrate durante lo showcase di Capcom, avrete forse notato che gli zombie del nuovo capitolo sono diversi dal solito. Restano cadaveri ambulanti, certo, ma questa volta appaiono più attivi e aggressivi, imitano comportamenti della loro vita precedente e, in alcuni casi, parlano o utilizzano armi.

Parlando della questione in un'intervista con GameSpot, il game director Koshi Nakanishi ha confermato che i nuovi mangiacervelli di Requiem sono differenti e meno prevedibili rispetto a quelli dei precedenti capitoli, con Capcom che ha comunque cercato di mantenere un equilibrio tra questa nuova versione e quella più classica.