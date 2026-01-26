Gli zombie di Resident Evil Requiem saranno i più imprevedibili dell’intera serie

Se avete seguito le sequenze di gameplay di Resident Evil Requiem mostrate durante lo showcase di Capcom, avrete forse notato che gli zombie del nuovo capitolo sono diversi dal solito. Restano cadaveri ambulanti, certo, ma questa volta appaiono più attivi e aggressivi, imitano comportamenti della loro vita precedente e, in alcuni casi, parlano o utilizzano armi.
Parlando della questione in un'intervista con GameSpot, il game director Koshi Nakanishi ha confermato che i nuovi mangiacervelli di Requiem sono differenti e meno prevedibili rispetto a quelli dei precedenti capitoli, con Capcom che ha comunque cercato di mantenere un equilibrio tra questa nuova versione e quella più classica.
Non tutti gli zombie agiranno nello stesso modo
"Nello sviluppare un titolo di Resident Evil, la questione di come rappresentare gli zombie è sempre un tema ricorrente nelle discussioni" ha spiegato Nakanishi. "Vuoi offrire un po' di varietà, ma allo stesso tempo, se cambi troppo, non sembrano più zombie. C'è sempre questo elemento, questa sfida, nel progettare i nemici di un Resident Evil. In questo contesto, hai a che fare con molti zombie che sono diventati tali da pochissimo o da poco tempo. È una situazione piuttosto 'fresca'."
Nakanishi ha poi chiarito che questi nuovi comportamenti avranno un impatto concreto sul gameplay, soprattutto nelle sezioni dedicate a Grace Ashcroft, più orientate al survival horror.
"Parte dell'esperienza di paura nasce dal non sapere cosa farà il nemico quando si avvicina o quando lo vedi. Se avessi davanti un normale zombie, probabilmente ormai sapresti già come si comporterà" ha aggiunto. "Ma se ti trovi di fronte a zombie che conservano alcuni ricordi o comportamenti della loro vita precedente, allora entra in gioco un elemento di mistero. Non puoi davvero sapere cosa faranno."
Queste peculiarità influenzeranno anche l'approccio dei due protagonisti: nei panni di Grace potrebbe essere più semplice aggirare uno zombie mentre è impegnato a "lavorare", mentre Leon dovrà prestare particolare attenzione a quelli armati di coltelli o utensili. Nello showcase, ad esempio, si è visto il custode di un hotel continuare a pulire i bagni anche da non morto, o uno chef zombie aggirarsi con un coltello da cucina, pronto a usarlo contro il giocatore.