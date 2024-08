Masters of Albion annunciato da Peter Molyneux alla Gamescom, ecco il primo gameplay trailer

Ambientato nel fantastico quanto pericoloso di Albion, il gioco si divide in due fasi. Di giorno si presenta come un gestionale , dove dovremo gestire ogni aspetto del nostro villaggio, dal costruire e personalizzare edifici, al decidere le mansioni e le attività dei cittadini.

In occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2024, Peter Molyneux e il suo studio di sviluppo 22cans hanno presentato Masters of Albion , che punta a offrire un'esperienza "nuova, unica e differente" . E vedendo il primo trailer l'obiettivo pare sia stato centrato.

Di giorno un gestionale, di notte un action

Di notte invece dovremo difenderci dai pericolosi Albion e il gioco diventa una sorta di action con visuale in terza persona in cui dovremo affrontare orde di mostri, con la peculiarità che potremo usare in qualsiasi momento il cursore a forma di mano della visuale isometrica per spostare velocemente il nostro personaggio e lanciare potenti incantesimi.

Masters of Albion è attualmente in sviluppo per PC da un team di 20 persone, inclusi veterani che hanno lavorato a titoli del calibro di Fable e Black and White. Al momento non c'è ancora una data di uscita scolpita nella pietra, ma se siete interessati potrete visitare la pagina Steam dedicata questo indirizzo.