Unknown 9 Awakening mostra un trailer con la bellissima Anya Chalotra alla Gamescom 2024

Durante la Gamescom 2024 è stato presentato un nuovo trailer di Unknown 9 Awakening, il gioco di Bandai Namco con protagonista un personaggio realizzato sulle fattezze di Anya Chalotra, divenuta famosa per il ruolo di Yennerfer in The Witcher di Netflix.

Unknown 9 Awakening è un gioco d'azione e sarà disponibile dal 18 ottobre su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X | S.