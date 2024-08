Il nuovo trailer di The First Berserker: Khazan svela il periodo di uscita e una closed beta

Tra i tanti protagonisti che si sono avvicendati sul palco dell'Opening Night Live della Gamescom 2024 c'è stato anche The First Berserker: Khazan. Per l'occasione abbiamo visto uno scoppiettante gameplay trailer pieno di azione, che sul finale ha svelato il periodo di uscita.

Il gioco sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC Steam durante i primi mesi del 2025. Fortunatamente non dovremo attendere così a lungo per provarlo. Infatti, è stato annunciato anche un technical closed beta test, in programma per l'11 - 20 ottobre, con le registrazioni già aperte sul sito ufficiale del gioco, a questo indirizzo.