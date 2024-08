Il trailer di Little Nightmares 3 per la Gamescom mostra il significato dell'amicizia

Il trailer di Little Nightmares 3 per la Gamescom 2024 mostra il significato dell'amicizia attraverso alcune sequenze di gameplay in cui facciamo la conoscenza dei due nuovi protagonisti dell'avventura, Low e Alone.

Anche in questo caso si tratta di ragazzini che si ritrovano rinchiusi all'interno di uno scenario a dir poco inospitale, ma che possono contare l'uno sull'altro per superare gli ostacoli lungo il cammino e trovare insieme una possibile via di uscita.

L'ambientazione di Little Nightmares 3, denominata la Spirale, si presenta come un labirinto tortuoso e claustrofobico: un luogo dove le leggi della fisica sembrano non valere e dove l'immaginazione prende il sopravvento.

Ogni angolo di questo mondo è permeato da un'atmosfera di mistero e di decadenza, con scenari che spaziano da inquietanti foreste animate a macabre fabbriche abbandonate. Dovremo dunque prepararci a esplorare location sempre più surreali e a scoprire i segreti nascosti dietro ogni porta.