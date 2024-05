Little Nightmares 3 è stato posticipato dagli sviluppatori, il nuovo periodo di uscita è ancora lontano

Little Nightmares 3 si farà attendere ancora un bel po': una nuova comunicazione ufficiale da parte del team, affidata a un post su X, riferisce che il gioco dovrà rimanere ancora per parecchio tempo in lavorazione ed è stato posticipato, con il nuovo periodo di uscita ancora lontano.

Non c'era una data di lancio precisa per il nuovo capitolo della serie horror, ma l'idea era di poterlo vedere in forma completa all'interno del 2024 o comunque non troppo avanti nel tempo, ma a questo punto l'uscita è stata spostata al 2025, come riferito chiaramente nel messaggio riportato qui sotto.

Non vengono menzionati problemi specifici nello sviluppo, ma semplicemente sembra che il team abbia bisogno di più mesi per poter ultimare i lavori nel migliore dei modi, dunque l'uscita è stata spostata in maniera decisa al 2025.