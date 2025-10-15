0

Nintendo Switch OLED: la console ibrida torna in sconto su AliExpress

Display OLED, audio migliorato e supporto TV stabile: la versione aggiornata della Switch è di nuovo in promozione con un coupon dedicato.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   15/10/2025
Nintendo Switch OLED

La Nintendo Switch OLED è disponibile su AliExpress a 262,53 €, ma grazie al coupon ITBS12 è possibile ottenerla a 250,53 €, con uno sconto diretto di 12 €. L'offerta è valida fino al 18 ottobre, utilizzabile una sola volta per utente, non cumulabile con altre promozioni e fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia. Acquista qui Nintendo Switch OLED in offerta.

Questa versione della celebre console Nintendo offre un display OLED da 7 pollici che migliora profondità dei neri, contrasto e vivacità dei colori, rendendo ogni sessione di gioco più immersiva. È una scelta ideale per chi vuole giocare in modalità portatile senza rinunciare alla qualità visiva.

Versatilità e comfort migliorati

La Switch OLED mantiene la sua natura ibrida: può essere utilizzata in modalità portatile, da tavolo o collegata alla TV tramite la dock inclusa. Rispetto al modello standard, offre un audio potenziato, una stabilità superiore in modalità TV e uno stand posteriore regolabile che consente di adattare l'inclinazione per un'esperienza di gioco più comoda.

Nintendo Switch 2 punta a Samsung per la produzione dei chip? Si parla già di un modello OLED Nintendo Switch 2 punta a Samsung per la produzione dei chip? Si parla già di un modello OLED

Con la promozione attiva su AliExpress e il prezzo ridotto grazie al coupon ITBS12, questa è l'occasione perfetta per chi desidera entrare nel mondo Nintendo o aggiornare la propria console con una versione più raffinata e performante.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
