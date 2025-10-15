Amazon Audible è gratis fino a domani: usate la promozione prima che scada

Poche ore, è il tempo che vi rimane per poter attivare l'utile promozione di Amazon per Audible, il servizio per gli audiolibri. Fino al 16 ottobre potete richiedere tre mesi gratuiti, risparmiando così 29,97€. Potete trovare la promozione a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Va però precisato che la promozione non è valida per chiunque. Se siete già abbonati non potete attivarla e lo stesso accade se avete usato di recente una prova gratuita, inoltre solo i clienti selezionati in modo casuale possono vedere la promozione. Il modo migliore per sapere se è valida anche per voi è di andare alla pagina sopra indicata e controllare se vi appare l'offerta.
Cosa è incluso in Amazon Audible
Abbonandovi potete accedere a un catalogo di audiolibri e podcast, con oltre 70.000 contenuti esclusivi di Audible che non troverete da nessun'altra parte. Tutto quello che dovete fare è scaricare l'app mobile, oppure usarlo tramite il browser o i dispositivi Amazon Echo, selezionando un libro che vi interessa, che potete scaricare e poi usare anche mentre siete offline.
Potete trovare ogni settimana nuovi audiolibri, che includono anche le uscite più recenti di autori stranieri e italiani. Trovate poi anche molti grandi classici, come Dune e Il Signore degli Anelli. Potete regolare la velocità di lettura dei libri, mettere segnalibri e passare liberamente di capitolo in capitolo.