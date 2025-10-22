Dal momento che Once Upon a Katamari è una folle avventura a base di viaggi nel tempo, ne facciamo uno anche noi. In tre tappe. Torniamo indietro di una ventina di anni, a quando Keita Takahashi era un artista appena laureato alla Musashino Art University. Entrato in Namco, voleva presentare la sua idea per un videogioco in cui un esserino faceva rotolare una palla che diventava sempre più grande. Non era facile, però, scavalcare i paletti che esistevano tra un reparto e l'altro. Riuscì a farlo solo con la sua perseveranza e l'amore per la sua idea.

Poi, seconda tappa: viaggiamo ancora, fino a quando Katamari Damacy è uscito ed è diventato un successo, un cult istantaneo. È a questo punto che si è creata una frattura: da una parte Takahashi, che voleva passare a un altro videogioco, dall'altra Namco, che avrebbe voluto sfruttare il successo commerciale di Katamari. La Storia ci ha insegnato come sono andate le cose. Ultimo salto in avanti: Keita Takahashi ha appena lasciato Namco, stanco delle divergenze creative. È il 2010. Intraprenderà una carriera solista che lo porterà a To a T, il suo ultimo videogioco uscito proprio quest'anno. Il suo figlioccio, Katamari Damacy, invece, prospererà al punto da accumulare nel suo rotolare forsennato una quindicina di titoli, tra sequel, remake e remaster, prima di addormentarsi per un bel po' di tempo.

E finalmente arriviamo a oggi. Usciamo dalla capsula del tempo e ci troviamo davanti Once Upon a Katamari, il nuovo capitolo della serie dopo 14 anni di assenza. Un videogioco che, nella netta separazione con il suo autore principale, ha un compito tutt'altro che semplice: inventare qualcosa che arricchisca una formula già in nuce semplice e perfetta. Un esserino celestiale che spinge un'enorme palla, un Katamari, che attrae a sé gli oggetti più piccoli fino ad assorbirli e diventare più grande. In piena tradizione iperbolica giapponese, il diametro del Katamari cresce fino all'estremo: ingloba oggetti di uso comune, poi le persone, poi le case. Poi il mondo. Il tutto accompagnato da una colonna sonora super orecchiabile, con un tema principale diventato inconfondibile, che sottolinea perfettamente uno stile grafico stilizzato, colorato e ironico. In due parole: Katamari Damacy.

Non si batte la fiacca, abbiamo 15 metri di Katamari da far rotolare!

Ma come fai a migliorare una formula così efficace, che già in due righe di testo esprime tutto il suo potenziale divertimento? Forse è proprio per questa sua perfetta forma primitiva che il Principe ha dormito a lungo prima di Once Upon a Katamari. Poi un'idea lo ha destato: viaggiare attraverso le epoche storiche per inglobare, nella sua lunga rotolata attraverso il vissuto dell'umanità, oggetti, reperti, manufatti e persone che appartengono a diversi momenti della Storia.